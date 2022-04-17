Оливер Кан высказался о возможном переходе Холанна в «Баварию»

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан прокомментировал возможный переход нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в мюнхенский клуб.

«Не думаю, что мы хорошо справлялись бы со своей работой, если бы не рассматривали возможное приобретение такого молодого и яркого игрока. Но финансовые запросы — за гранью нашего воображения», — цитирует Кана Sport1.de.

Норвежский футболист играет в «Боруссии» с января 2020 года. В этом сезоне он принял участие в 20 матчах бундеслиги, забил 18 голов и отдал 7 результативных передач.

Игроком активно интересуются «Реал» и «Манчестер Сити».