Оливер Кан: «С приходом Сане «Бавария» сделала шаг к тому, чтобы стать ведущим клубом Европы»

Член совета директоров «Баварии» Оливер Кан прокомментировал переход в команду нападающего «Манчестер Сити» Лероя Сане.

— Все в клубе счастливы, что мы заполучили Лероя, — приводит пресс-служба «Баварии» слова Кана. — Его высокий уровень неоспорим: скорость, техника и опасность у чужих ворот делают Сане игроком топ-класса. К тому же, он отлично подходит «Баварии» по характеру. Лерой станет очень важным элементом в построении новой команды. Приобретя Сане, наш клуб сделал еще один шаг к тому, чтобы стать ведущим клубом Европы.

Ранее «Бавария» официально объявила о трансфере Сане. 24-летний немец подписал с мюнхенским клубом контракт на 5 лет.