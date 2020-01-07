Оливер Кан: «Подхожу к новой работе с большой уверенностью в своих силах»

Бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан, который недавно вошел в состав совета директоров клуба, принял участие в пресс-конференции.

50-летний немец подписал пятилетний контракт с «Баварией». 1 января 2022 года Кан возглавит совет директоров, после истечения срока соглашения с нынешним руководителем — двукратным обладателем «Золотого мяча» Карлом-Хайнцем Румменигге.

— Я выступал в составе «Баварии» на протяжении 14 лет, — приводит пресс-служба клуба слова Кана. — Это было замечательное, очень эмоциональное время. Невозможно после такого времени просто покинуть клуб и забыть о нем. Многое с тех пор изменилось, но ДНК клуба остался прежним. Продолжать успешные традиции этого клуба — особенный вызов. Когда пришло предложение, мне не пришлось долго думать.

В 2008 году я приступил к учебе в университете. Я хотел продолжать развиваться, предпринимательство всегда меня интересовало. В этом вопросе в течение последних лет я получил большой опыт — практика играет решающую роль. Я работал для канала ZDF в качестве эксперта, был на многих матчах «Баварии». При такой базе я подхожу к новой работе с большой уверенностью в своих силах.

Оливер Кан перешел в «Баварию» из «Карлсруэ» в 1994 году. Цвета мюнхенцев он защищал до 2008 года и завершил карьеру в 39 лет. С «Баварией» он выиграл восемь чемпионатов, шесть Кубков Германии, пять Кубков лиги, Кубок УЕФА, Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок. После завершения карьеры футболиста Кан работал телеэкспертом и занимался бизнесом. В 2019 году он был включен в Зал славы немецкого футбола.