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Сегодня, 12:02

Оливер Кан отреагировал на слухи о том, что он взбесился, узнав об увольнении из «Баварии».

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал информацию о своей реакции на увольнение из клуба.

Ранее в немецких СМИ сообщалось, что Кан взбесился, когда ему сообщили об увольнении, а после этого экс генеральному директору команды запретили праздновать с ней чемпионский титул.

«Утверждение о том, что я взбесился, когда мне сообщили об увольнении, определенно не соответствует действительности. В пятницу мне позвонил Герберт Хайнер и сообщил мне об этом решении. Это был спокойный и обстоятельный разговор. Мне просто было интересно, почему это решение было вынесено именно сейчас. В субботу утром мне сообщили, что я не смогу пойти на игру. Я также спокойно принял это решение. Конечно, я разочарован, но я невероятно рад этому чемпионству и рад за команду, тренеров и наших болельщиков», — написал Кан в своем Twitter-аккаунте.

«Бавария» объявила об увольнении Кана сразу после завоевания чемпионского титула в бундеслиге. Кроме того, мюнхенцев покинул спортивный директор Хасан Салихамиджич.

Оливер Кан
Футбол
ФК Бавария
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Беллингема признали лучшим игроком сезона в бундеслиге
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 34 21 8 5 92-38 71
2
 Боруссия Д 34 22 5 7 83-44 71
3
 РБ Лейпциг 34 20 6 8 64-41 66
4
 Унион Б 34 18 8 8 51-38 62
5
 Фрайбург 34 17 8 9 51-44 59
6
 Байер 34 14 8 12 57-49 50
7
 Айнтрахт Ф 34 13 11 10 58-52 50
8
 Вольфсбург 34 13 10 11 57-48 49
9
 Майнц 34 12 10 12 54-55 46
10
 Боруссия М 34 11 10 13 52-55 43
11
 Кельн 34 10 12 12 49-54 42
12
 Хоффенхайм 34 10 6 18 48-57 36
13
 Вердер 34 10 6 18 51-64 36
14
 Бохум 34 10 5 19 40-72 35
15
 Аугсбург 34 9 7 18 42-63 34
16
 Штутгарт 34 7 12 15 45-57 33
17
 Шальке 34 7 10 17 35-71 31
18
 Герта 34 7 8 19 42-69 29
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27.05 16:30
Боруссия М – Аугсбург
 2 : 0
27.05 16:30
Бохум – Байер
 3 : 0
27.05 16:30
Боруссия Д – Майнц
 2 : 2
27.05 16:30
Айнтрахт Ф – Фрайбург
 2 : 1
27.05 16:30
Кельн – Бавария
 1 : 2
27.05 16:30
РБ Лейпциг – Шальке
 4 : 2
27.05 16:30
Штутгарт – Хоффенхайм
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Кристофер Нкунку

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Рандаль Коло Муани

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Айнтрахт Ф

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П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 12
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 11
Флориан Кайнц

Флориан Кайнц

Кельн

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И К Ж
Амин Адли

Амин Адли

Байер

 26 2 2
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

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Пьеро Хинкапье

Пьеро Хинкапье

Байер

 30 1 9
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