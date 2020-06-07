Оливер Кан: «Бавария» продемонстрировала мощный сигнал против расизма"

Бывший вратарь и будущий гендиректор «Баварии» Оливер Кан отметил важность акции мюнхенцев в матче чемпионата Германии против «Байера» (4:1). Мюнхенцы выступили против полицейского произвола в отношении чернокожих. На разминку они вышли в футболках с надписями «Красные против расизма» и «Жизни черных важны» (хэштег протестного движения). Последняя надпись была и на повязках футболистов, которые они надели на игру.

«Важная победа против «Байера», но гораздо более важное послание! «Бавария» продемонстрировала мощный сигнал против расизма», — написал Кан в Twitter.

В США ранее из-за убийства полицейским чернокожего Джорджа Флойда начались массовые протесты и беспорядки. Многие публичные люди, в том числе спортсмены, выразили свою солидарность с протестующими.