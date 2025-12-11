Олисе признан лучшим игроком Бундеслиги в ноябре

Нападающий «Баварии» Майкл Олисе признан лучшим игроком чемпионата Германии в ноябре.

В прошлом месяце на счету 23-летнего француза 6 матчах, в которых он забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Всего в сезоне-2025/26 Олисе провел 23 игры во всех турнирах, отметившись 9 голами и 14 ассистами.

Олисе выступает за мюнхенский клуб с лета 2024 года. Его контракт с «Баварией» рассчитан до конца июня 2025. Портала Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 130 миллионов евро.