Один из самых эффективных тренеров в истории футбола. 75 лет назад родился Юпп Хайнкес

75 лет назад, 9 мая 1945 года родился один из самых эффективных тренеров в истории, победитель Лиги чемпионов с «Реалом» и «Баварией» Юпп Хайнкес.

В качестве футболиста Хайнкес выступал за «Боруссию М» и «Ганновер». Вместе с командой из Менхенгладбаха он 4 раза становился чемпионом ФРГ, выигрывал Кубок страны (1972/73), а также становился обладателем Кубка УЕФА (1974/75). В составе сборной ФРГ он выигрывал чемпионат Европы (1972) и чемпионат мира (1974).

В качестве тренера немец также добился успеха: вместе с «Баварией» Хайнкес четыре раза выигрывал чемпионат Германии (1988/89, 1989/90, 2012/13, 2017/18), трижды завоевывал Суперкубок Германии (1987, 1990, 2012) и один раз взял Кубок страны (2012/13). Кроме того, вместе с мюнхенцами он стал победителем Лиги чемпионов (2012/13), на данный момент это последняя победа «Баварии» в этом турнире. Для Хайнкеса эта победа в ЛЧ стала второй в карьере: ранее, в сезоне-1997/98 немец взял этот трофей с «Реалом».

Юпп Хайнкес — один из четырех тренеров в истории, кому удавалось выиграть Лигу чемпионов с двумя разными клубами.

16 июня 2013 года, после победы в ЛЧ с «Баварией», Хайнкес объявил о завершении тренерской карьеры, однако он возобновил ее в октябре 2017 года, чтобы вновь возглавить мюнхенскую команду. Специалист повторно завершил карьеру по окончании сезона-2017/18, выиграв с командой чемпионат Германии.