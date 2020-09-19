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«Очень горькое начало чемпионата». Очипка — о разгроме от «Баварии»

05:43
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Защитник «Шальке» Бастиан Очипка разочарован разгромным поражением от «Баварии» в 1-м туре чемпионата Германии (0:8). Он считает результат ужасным.

— Очень горькое начало чемпионата, — цитирует пресс-служба клуба Очипку. — Было ясно, что против обладателя требла будет тяжело. Но результат просто ужасен, по-другому и не скажешь.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2020/09/stimmen-zum-bundesliga-auftakt-gegen-den-fc-schalke-04

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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