Защитник «Шальке» Бастиан Очипка разочарован разгромным поражением от «Баварии» в 1-м туре чемпионата Германии (0:8). Он считает результат ужасным.

— Очень горькое начало чемпионата, — цитирует пресс-служба клуба Очипку. — Было ясно, что против обладателя требла будет тяжело. Но результат просто ужасен, по-другому и не скажешь.