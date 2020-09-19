«Очень горькое начало чемпионата». Очипка — о разгроме от «Баварии»
05:43
Защитник «Шальке» Бастиан Очипка разочарован разгромным поражением от «Баварии» в 1-м туре чемпионата Германии (0:8). Он считает результат ужасным.
— Очень горькое начало чемпионата, — цитирует пресс-служба клуба Очипку. — Было ясно, что против обладателя требла будет тяжело. Но результат просто ужасен, по-другому и не скажешь.
Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/ru/news/2020/09/stimmen-zum-bundesliga-auftakt-gegen-den-fc-schalke-04