«Нюрнберг» ушел на карантин. У одного из игроков обнаружен коронавирус
19:13
«Нюрнберг» ушел на карантин. Команда прошла тесты на коронавирус после того, как выяснилось, что у двух игроков «Ганновера» диагностировано заболевание Covid-19, сообщает Kicker.
В пятницу, 6 марта, «Нюрнберг» на своем поле принимал «Ганновер» (0:3). Оба заболевших игрока принимали участие в матче.
Тесты определили одну положительную пробу. Имя заболевшего игрока в «Нюрнберге» пока не разглашают.
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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020