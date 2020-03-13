«Нюрнберг» ушел на карантин. У одного из игроков обнаружен коронавирус

«Нюрнберг» ушел на карантин. Команда прошла тесты на коронавирус после того, как выяснилось, что у двух игроков «Ганновера» диагностировано заболевание Covid-19, сообщает Kicker.

В пятницу, 6 марта, «Нюрнберг» на своем поле принимал «Ганновер» (0:3). Оба заболевших игрока принимали участие в матче.

Тесты определили одну положительную пробу. Имя заболевшего игрока в «Нюрнберге» пока не разглашают.

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