"Нюрнберг" и "Шальке" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Германии (1:1). Голом в составе хозяев отметился хавбек Юя Кубо, у гостей отличился защитник Матия Настасич.

"Нюрнберг" с 18 баллами занимает 17-е место в турнирной таблице, "Шальке" располагается на 14-й строчке, имея в активе 27 очков.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

29-й тур

"Нюрнберг" - "Шальке-04" - 1:1 (0:0)

Голы: Кубо, 82 (1:0). Настасич, 85 (1:1).

Нереализованный пенальти: Беренс, 45+2 (вратарь)

"Нюрнберг": Матения, Эвертон, Лайбольд (Кубо, 50), Бауэр, Мюль, Беренс, Керк, Эррас, Левен, Исхак, Перейра.

"Шальке-04": Нюбель, Настасич, Сане, Калиджури, Очипка, Стамбули, Маскарель, Харит (Бенталеб, 67), Бужеллаб (Руди, 81), Бургшталлер, Скрцибски (Эмболо, 46).

Предупреждения: Маскарель, 72. Перейра, 78. Стамбули, 90+4.

Судья: Кампка.

12 апреля. Нюрнберг. Стадион "Max-Morlock-Stadion".

Все о чемпионате Германии - здесь