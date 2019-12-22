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Нюбель покинет «Шальке» в конце сезона

13:29
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Голкипер «Шальке» Александр Нюбель отказался продлевать контракт с клубом и покинет команду по окончании сезона, информирует пресс-служба гельзенкирхенцев.

Футболист проинформировал о своем решении руководство клуба. О новой команде игрока, в которой он продолжит карьеру, пока информации нет.

23-летний Нюбель в текущем сезоне провел 17 матчей за «Шальке» в текущем сезоне, пропустил 20 мячей и пять раз отыграл «на ноль».

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