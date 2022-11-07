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Сегодня, 18:35

Нюбель не вернется в «Баварию» из «Монако» в следующем году

Иван Шитик
Корреспондент
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Вратарь «Баварии» Александр Нюбель, выступающий на правах аренды за «Монако», не вернется в немецкий клуб следующим летом.

Эту информацию подтвердил спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.

«Нойер определенно будет играть еще два-три года, и Свен Ульрайх тоже остается в команде. Нюбель не вернется в 2023 году. Мы говорили с Алексом о наших планах, в какой-то момент нам предстоит принять решение», — цитирует Салихамиджича Sky Sports.

В нынешнем сезоне 26-летний вратарь провел за «Монако» 22 матча, пропустив в них 30 мячей.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость немецкого футболиста в 10 миллионов евро. Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 2025 года.

ФК Бавария
ФК Монако
Хасан Салихамиджич
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Бундеслига: «Бавария» победила «Герту», «Байер» разгромил «Унион» и другие матчи 13-го тура
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 13 8 4 1 41-12 28
2
 Фрайбург 13 8 3 2 20-13 27
3
 Унион Б 13 8 2 3 21-14 26
4
 Боруссия Д 13 8 1 4 23-15 25
5
 Айнтрахт Ф 13 7 2 4 27-21 23
6
 РБ Лейпциг 13 6 4 3 25-19 22
7
 Вердер 13 6 3 4 23-19 21
8
 Боруссия М 13 5 4 4 23-20 19
9
 Хоффенхайм 13 5 3 5 19-16 18
10
 Майнц 13 5 3 5 18-22 18
11
 Кельн 13 4 5 4 20-25 17
12
 Вольфсбург 13 4 5 4 20-19 17
13
 Аугсбург 13 4 2 7 16-23 14
14
 Байер 13 3 3 7 21-25 12
15
 Штутгарт 13 2 5 6 16-24 11
16
 Герта 13 2 5 6 16-20 11
17
 Бохум 13 2 1 10 11-35 7
18
 Шальке 13 1 3 9 12-30 6
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8.11 20:30
Вольфсбург – Боруссия Д
 - : -
8.11 22:30
Бавария – Вердер
 - : -
8.11 22:30
Бохум – Боруссия М
 - : -
8.11 22:30
Штутгарт – Герта
 - : -
9.11 20:30
Кельн – Байер
 - : -
9.11 22:30
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
 - : -
9.11 22:30
РБ Лейпциг – Фрайбург
 - : -
9.11 22:30
Шальке – Майнц
 - : -
9.11 22:30
Унион Б – Аугсбург
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Кристофер Нкунку

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РБ Лейпциг

 11
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

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Боруссия М

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П
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

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И К Ж
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