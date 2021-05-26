Нюбель хочет покинуть «Баварию», но руководство клуба не отпускает вратаря

Летом прошлого года голкипер Александр Нюбель перебрался из «Шальке» в «Баварию» и подписал контракт сроком на пять лет. Весь этот сезон Нюбель провел за спиной Мануэля Нойера, cыграв всего четыре матча во всех турнирах.

Такая ситуация не устраивает 24-летнего голкипера и он просит клуб отправить его в аренду, сообщает Bild.

При этом руководство «Баварии» не хочет отпускать Нюбеля, ведь в этом случае клубу придется искать нового голкипера и тратить на него деньги.