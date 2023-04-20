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Сегодня, 17:55

Защитник «Баварии» Мазрауи: «Теперь мне кажется, что обо мне забыли, пусть это и громко звучит»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Баварии» Нуссайр Мазрауи намекнул на свой уход из немецкой команды.

«Я пробился в стартовый состав в первой половине сезона, показал, на что способен, и вернулся после перикардита. Теперь мне кажется, что обо мне забыли, пусть это и громко звучит. Тухель пока здесь совсем недолго. Я думаю, что он хороший тренер. Он много разговаривает с игроками. Это хорошо. Мы с тренером обсудили мою точку зрения. Но это останется между нами. Я боец. Но если ситуация не изменится, то это не то, чего я хочу. И не то, чего я заслуживаю. Но еще слишком рано говорить о том, что произойдет летом. Порой в футболе все происходит очень быстро», — приводит слова Мазрауи Bild.

25-летний защитник выступает за «Баварию» с лета 2022 года.

В текущем сезоне он сыграл 20 матчей за немецкую команду и отдал три результативные передачи.

Футбол
ФК Бавария
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Защитник «Боруссии» Дортмунд Пасслак перешел в «Бохум»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 28 17 8 3 78-30 59
2
 Боруссия Д 28 18 3 7 62-39 57
3
 Унион Б 28 15 7 6 43-31 52
4
 РБ Лейпциг 28 15 6 7 53-35 51
5
 Фрайбург 28 14 8 6 41-37 50
6
 Байер 28 13 5 10 51-41 44
7
 Айнтрахт Ф 28 11 9 8 49-41 42
8
 Майнц 28 11 9 8 46-39 42
9
 Вольфсбург 28 10 10 8 46-36 40
10
 Боруссия М 28 9 9 10 43-45 36
11
 Кельн 28 7 11 10 37-46 32
12
 Вердер 28 9 5 14 43-54 32
13
 Хоффенхайм 28 8 5 15 38-47 29
14
 Аугсбург 28 8 5 15 37-53 29
15
 Бохум 28 8 3 17 31-61 27
16
 Штутгарт 28 5 9 14 35-50 24
17
 Шальке 28 5 9 14 26-52 24
18
 Герта 28 5 7 16 33-55 22
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21.04 21:30
Аугсбург – Штутгарт
 - : -
22.04 16:30
Бохум – Вольфсбург
 - : -
22.04 16:30
Герта – Вердер
 - : -
22.04 16:30
Хоффенхайм – Кельн
 - : -
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Майнц – Бавария
 - : -
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Боруссия Д – Айнтрахт Ф
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Айнтрахт Ф

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