Нойер ждет очень концентрированного выступления от Германии в матче с Эстонией

Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер поделился ожиданиями о предстоящем матче отборочного турнира Евро-2020 против Эстонии.

— Я ожидаю очень концентрированного выступления в матче с Эстонией, — приводит пресс-служба бундестим слова Нойера. — Нам нужна хорошая расстановка против эстонцев, быстрая игра прохождения. Мы хотим создать им с проблемы в обороне. Жаль, конечно, что не все игроки могут играть в данный момент .

В промежутках между играми вы всегда что-то пробуете и всегда сидите вместе во время анализа. Было бы преимуществом, если бы все игроки были вовлечены в процесс. М ы должны наполнить каждое действие жизнью, чтобы у нас была идеальная команда, и мы были готовы бороться за титул.