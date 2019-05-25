Нойер заявил, что "Бавария" очень хочет оформить дубль в сезоне

Капитан и вратарь "Баварии" Мануэль Нойер прокомментировал предстоящий финал Кубка Германии с "Лейпцигом". Он отметил, что мюнхенцы очень хотят оформить дубль.

– Финал – всегда особенный матч. – приводит пресс-служба клуба слова Нойера. – Особенно финал кубка в Берлине. Мы хотим оформить дубль, это наше время. Очень жаль, что "Бавария" не сможет рассчитывать на помощь Леона Горецки, который остался в Мюнхене из-за мышечных проблем.

Финал Кубка Германии пройдет в Берлине в субботу, 25 мая. Начало – 21:00 (мск)

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