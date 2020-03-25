Нойер выступил за сокращение зарплат из-за коронавируса

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рассказал о своем отношении к сокращению зарплат во время пандемии коронавируса. Чемпионат Германии приостановлен до 2 апреля.

— Мы, футболисты, принадлежим к представителям привилегированной профессии, — цитирует немца Marc. — Мы должны соглашаться на сокращение заработной платы в ситуации, когда это необходимо. В «Баварии» работают порядка тысячи сотрудников, которые выполняют важные задачи. Мы хотим помочь им.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 435 006 человек. Умерших — 19 625, выздоровевших — 111 822. Основные очаги распространения COVID-19 — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В России на данный момент 658 выявленных случаев заражения инфекцией, умерших — нет.