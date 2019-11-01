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Нойер удостоен ордена за заслуги от земли Северный Рейн-Вестфалия

08:40
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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер был удостоен ордена за заслуги от земли Северный Рейн-Вестфалия, информирует пресс-служба клуба. Эту награду футболист получил за образцовую общественную деятельность.

Чемпион мира 2014 года на протяжении нескольких лет поддерживает многочисленные социальные проекты в федеративной земле. В 2010-м году он организовал фонд Manuel Neuer Kids Foundation, цель которого в первую очередь помогать детям из неблагополучных семей, проживающих в регионе. Также в 2014-м году был построен детский дом MANUS, в котором детям помогают развиваться по различным направлениям в свободное от школы время.

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