Нойер считает, что в борьбе за первое место ничего не решено

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер поделился впечатлениями от победы над «Унионом» (2:0) в 26-м туре чемпионата Германии. Игра стала для мюнхенцев первой после двухмесячной паузы из-за карантина.

— Мы рады, что у нас получилось доминировать по ходу матча, и теперь мы заслуженно увозим домой три очка, — цитирует Нойера официальный сайт клуба. — С игровой точки зрения мы определенно могли показать себя с лучшей стороны. Тем не менее, мы победили заслуженно. Как правило на «Альтен Ферстерай» царит совершенно другая атмосфера. Но все зависит от нас, это вопрос мотивации, настроя и уверенности в себе. Само собой мы стараемся показывать лучшее, на что мы способны, в последнее время мы очень много работали. Сейчас мы находимся в новой ситуации, с которой мы должны справляться. Один тур из девяти завершен. Но впереди может много чего случиться, нельзя никого списывать со счетов.

«Бавария» опережает ближайшего преследователя на четыре очка.

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