Нойер считает, что Левандовски заслуженно стал лучшим игроком финала Кубка Германии.

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер - о победе над "РБ Лейпциг" (3:0) в финале Кубка Германии. Дубль в составе победителей сделал Роберт Левандовски.

- Самое важное сегодня это то, что мы победили. На протяжении всего сезона "Лейпциг" демонстрировал отличную игру в обороне, - цитирует вратаря официальный сайт клуба. - То, как Роберт (Левандовски) пробивался через эту оборону, действительно сильно. Он заслуженно получил звание лучшего игрока матча. Для меня, как и для всех нас, важно, что мы смогли завершить сезон дублем.

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