Нойер считает, что "Бавария" проиграла "Боруссии" из-за собственных ошибок

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер - о матче за Суперкубок Германии с дортмундской "Боруссией" (0:2).

- Мне понравилась наша игра в первом тайме, мы могли забить. Но потом своими ошибками мы дали дортмундцам войти в игру, - цитирует Нойера официальный сайт "Баварии". - Если бы мы избежали этих ошибок и реализовали свои моменты, то могли бы решить исход матча в свою пользу. Однако в целом мы довольны предсезонной подготовкой.

В составе победителей отличились Пако Алькасер и Джейдон Санчо.