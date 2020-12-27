Нойер рассказал об атмосфере в «Баварии»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер рассказал об отношениях с одноклубниками. По словам футболиста, ему еще не доводилось испытывать такого командного духа.

«Мы должны гордиться нашей командой. Я не испытывал такого командного духа уже давно. В 2021 году мы можем выиграть следующий большой трофей. Победа на клубном чемпионате мира в 2013 году была для нас большим опытом. Победа в Лиге чемпионов дала возможность снова завоевать этот трофей», — цитирует Нойера Twitter Bayern & Germany.

«Бавария» после 13 туров чемпионата Германии занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков. Ближайший матч команды в бундеслиге состоится 3 января против «Майнца». Начало — в 20.00 по московскому времени.