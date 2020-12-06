Нойер рассказал о настрое в сборной Германии после поражения от Испании
12:24
Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер рассказал о настрое национальной команды после поражения в матче группового турнира Лиги наций от Испании (0:6).
— Мы, конечно, провалили игру против Испании, но я надеюсь, что мы сможем добиться большего в новом году, особенно на Евро, — цитирует Мюллера твиттер «Баварии». — Мы смотрим в будущее и у нас есть мотивация. Я думаю, что вся наша команда в этом заинтересована.
Это поражение стало для команды Германии самым крупным с 1931 года.
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