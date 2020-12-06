Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Нойер рассказал о настрое в сборной Германии после поражения от Испании

12:24
Теги:

Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер рассказал о настрое национальной команды после поражения в матче группового турнира Лиги наций от Испании (0:6).

— Мы, конечно, провалили игру против Испании, но я надеюсь, что мы сможем добиться большего в новом году, особенно на Евро, — цитирует Мюллера твиттер «Баварии». — Мы смотрим в будущее и у нас есть мотивация. Я думаю, что вся наша команда в этом заинтересована.

Это поражение стало для команды Германии самым крупным с 1931 года.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир