Нойер прокомментировал возможное продление контракта с «Баварией»
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался о возможном продлении контракта с клубом.
«Бавария» — невероятный клуб. Мы вошли в историю и продолжаем пытаться и дальше оставлять свой след. Я хочу быть частью этого", — цитирует Нойера Sport1.de.
Новый контракт Нойера может быть рассчитан на три года.
В текущем сезоне бундеслиги голкипер принял участие в 17 матчах, в которых пропустил 16 мячей и провел шесть сухих встреч. Нойер перешел в «Баварию» из «Шальке» в 2011 году.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|19
|15
|1
|3
|61-18
|46
|
2
|Боруссия Д
|19
|13
|1
|5
|49-29
|40
|
3
|Байер
|19
|9
|5
|5
|44-31
|32
|
4
|РБ Лейпциг
|19
|8
|4
|7
|36-23
|28
|
5
|Хоффенхайм
|19
|9
|4
|6
|39-29
|31
|
6
|Фрайбург
|19
|8
|6
|5
|31-23
|30
|
7
|Майнц
|19
|8
|3
|8
|27-21
|27
|
8
|Унион Б
|19
|8
|7
|4
|27-24
|31
|
9
|Айнтрахт Ф
|18
|7
|6
|5
|29-27
|27
|
10
|Кельн
|19
|7
|7
|5
|30-32
|28
|
11
|Арминия
|18
|3
|8
|7
|16-24
|17
|
12
|Боруссия М
|19
|6
|4
|9
|25-35
|22
|
13
|Бохум
|19
|7
|2
|10
|17-27
|23
|
14
|Штутгарт
|19
|4
|6
|9
|22-33
|18
|
15
|Аугсбург
|18
|4
|6
|8
|18-29
|18
|
16
|Вольфсбург
|19
|6
|3
|10
|17-30
|21
|
17
|Герта
|19
|6
|4
|9
|21-38
|22
|
18
|Гр. Фюрт
|18
|1
|3
|14
|13-49
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.01
|22:30
|
Боруссия Д – Фрайбург
|5 : 1
|15.01
|17:30
|
Вольфсбург – Герта
|0 : 0
|15.01
|17:30
|
Кельн – Бавария
|0 : 4
|15.01
|17:30
|
Майнц – Бохум
|1 : 0
|15.01
|17:30
|
Унион Б – Хоффенхайм
|2 : 1
|15.01
|17:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|0 : 2
|15.01
|20:30
|
Боруссия М – Байер
|1 : 2
|16.01
|17:30
|
Аугсбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|16.01
|19:30
|
Арминия – Гр. Фюрт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|23
|
|
Патрик Шик
Байер
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|15
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|16
|1
|1
|
|
Александр Хак
Майнц
|15
|1
|4
|
|
Роберт Андрих
Байер
|15
|1
|3
Новости