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Сегодня, 14:01

Нойер прокомментировал свою ошибку в матче Германия — Греция

Виктория Кравченко
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Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер поделился мнением о своей ошибке, допущенной в товарищеском матче с Грецией (2:1).

«В таких ситуациях всегда виноват не один человек, но сейчас я обращаю внимание исключительно на себя. Мне следовало действовать лучше, отбивая мяч», — цитирует Нойера RTL.

Ранее главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн поддержал Нойера.

В этой встрече на 34-й минуте в ворота Германии забил вингер греческой сборной Георгиос Масурас.

В групповом турнире Евро-2024 Германия сыграет с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

Мануэль Нойер
Сборная Германии по футболу
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Нагельсманн поддержал Нойера после ошибки в товарищеском матче со сборной Греции
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 34 28 6 0 89-24 90
2
 Штутгарт 34 23 4 7 78-39 73
3
 Бавария 34 23 3 8 94-45 72
4
 РБ Лейпциг 34 19 8 7 77-39 65
5
 Боруссия Д 34 18 9 7 68-43 63
6
 Айнтрахт Ф 34 11 14 9 51-50 47
7
 Хоффенхайм 34 13 7 14 66-66 46
8
 Хайденхайм 34 10 12 12 50-55 42
9
 Вердер 34 11 9 14 48-54 42
10
 Фрайбург 34 11 9 14 45-58 42
11
 Аугсбург 34 10 9 15 50-60 39
12
 Вольфсбург 34 10 7 17 41-56 37
13
 Майнц 34 7 14 13 39-51 35
14
 Боруссия М 34 7 13 14 56-67 34
15
 Унион Б 34 9 6 19 33-58 33
16
 Бохум 34 7 12 15 42-74 33
17
 Кельн 34 5 12 17 28-60 27
18
 Дармштадт 34 3 8 23 30-86 17
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Байер – Аугсбург
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Боруссия Д – Дармштадт
 4 : 0
18.05 16:30
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
 2 : 2
18.05 16:30
Хайденхайм – Кельн
 4 : 1
18.05 16:30
Хоффенхайм – Бавария
 4 : 2
18.05 16:30
Штутгарт – Боруссия М
 4 : 0
18.05 16:30
Унион Б – Фрайбург
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18.05 16:30
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