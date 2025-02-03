Нойер продлил контракт с «Баварией» до 2026 года

«Бавария» объявила о продлении контракта с вратарем Мануэлем Нойером. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

38-летний немец выступает за мюнхенцев с 2011 года. За это время он провел 547 матчей за «Баварию», пропустил 450 голов и провел 258 «сухих» игр.

Нойер в составе «Баварии» 11 раз становился чемпионом Германии, 5 раз обладателем Кубка и шесть раз обладателем Суперкубка страны. А также 2 раза выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.