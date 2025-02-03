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Сегодня, 19:18

Нойер продлил контракт с «Баварией» до 2026 года

Руслан Минаев
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Мануэль Нойер.
Фото Global Look Press

«Бавария» объявила о продлении контракта с вратарем Мануэлем Нойером. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

38-летний немец выступает за мюнхенцев с 2011 года. За это время он провел 547 матчей за «Баварию», пропустил 450 голов и провел 258 «сухих» игр.

Нойер в составе «Баварии» 11 раз становился чемпионом Германии, 5 раз обладателем Кубка и шесть раз обладателем Суперкубка страны. А также 2 раза выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Мануэль Нойер
Футбол
ФК Бавария
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«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 20 16 3 1 62-19 51
2
 Байер 20 13 6 1 49-27 45
3
 Айнтрахт Ф 20 11 5 4 45-27 38
4
 РБ Лейпциг 20 9 6 5 34-29 33
5
 Штутгарт 20 9 5 6 37-30 32
6
 Майнц 20 9 4 7 33-24 31
7
 Боруссия М 20 9 3 8 32-30 30
8
 Вердер 20 8 6 6 34-36 30
9
 Фрайбург 20 9 3 8 27-36 30
10
 Вольфсбург 20 8 5 7 43-35 29
11
 Боруссия Д 20 8 5 7 36-34 29
12
 Аугсбург 20 7 5 8 24-35 26
13
 Ст-Паули 20 6 3 11 18-22 21
14
 Унион Б 20 5 6 9 16-27 21
15
 Хоффенхайм 20 4 6 10 26-40 18
16
 Хайденхайм 20 4 2 14 25-42 14
17
 Хольштайн 20 3 3 14 31-52 12
18
 Бохум 20 2 4 14 17-44 10
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7.02 22:30
Бавария – Вердер
 - : -
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Боруссия Д – Штутгарт
 - : -
8.02 17:30
Фрайбург – Хайденхайм
 - : -
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Хоффенхайм – Унион Б
 - : -
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 - : -
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Вольфсбург – Байер
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Боруссия М – Айнтрахт Ф
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 9
Флориан Вирц

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Байер

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Гарри Кейн

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Марко Фридль

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Надим Амири

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