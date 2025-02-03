Нойер продлил контракт с «Баварией» до 2026 года
«Бавария» объявила о продлении контракта с вратарем Мануэлем Нойером. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.
38-летний немец выступает за мюнхенцев с 2011 года. За это время он провел 547 матчей за «Баварию», пропустил 450 голов и провел 258 «сухих» игр.
Нойер в составе «Баварии» 11 раз становился чемпионом Германии, 5 раз обладателем Кубка и шесть раз обладателем Суперкубка страны. А также 2 раза выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|20
|16
|3
|1
|62-19
|51
|
2
|Байер
|20
|13
|6
|1
|49-27
|45
|
3
|Айнтрахт Ф
|20
|11
|5
|4
|45-27
|38
|
4
|РБ Лейпциг
|20
|9
|6
|5
|34-29
|33
|
5
|Штутгарт
|20
|9
|5
|6
|37-30
|32
|
6
|Майнц
|20
|9
|4
|7
|33-24
|31
|
7
|Боруссия М
|20
|9
|3
|8
|32-30
|30
|
8
|Вердер
|20
|8
|6
|6
|34-36
|30
|
9
|Фрайбург
|20
|9
|3
|8
|27-36
|30
|
10
|Вольфсбург
|20
|8
|5
|7
|43-35
|29
|
11
|Боруссия Д
|20
|8
|5
|7
|36-34
|29
|
12
|Аугсбург
|20
|7
|5
|8
|24-35
|26
|
13
|Ст-Паули
|20
|6
|3
|11
|18-22
|21
|
14
|Унион Б
|20
|5
|6
|9
|16-27
|21
|
15
|Хоффенхайм
|20
|4
|6
|10
|26-40
|18
|
16
|Хайденхайм
|20
|4
|2
|14
|25-42
|14
|
17
|Хольштайн
|20
|3
|3
|14
|31-52
|12
|
18
|Бохум
|20
|2
|4
|14
|17-44
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|7.02
|22:30
|
Бавария – Вердер
|- : -
|8.02
|17:30
|
Боруссия Д – Штутгарт
|- : -
|8.02
|17:30
|
Фрайбург – Хайденхайм
|- : -
|8.02
|17:30
|
Хоффенхайм – Унион Б
|- : -
|8.02
|17:30
|
Майнц – Аугсбург
|- : -
|8.02
|17:30
|
Вольфсбург – Байер
|- : -
|8.02
|20:30
|
Боруссия М – Айнтрахт Ф
|- : -
|9.02
|17:30
|
Хольштайн – Бохум
|- : -
|9.02
|19:30
|
РБ Лейпциг – Ст-Паули
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|19
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|15
|
|
Патрик Шик
Байер
|14
|П
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|9
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|17
|1
|6
|
|
Надим Амири
Майнц
|17
|1
|3
|
|
Нико Шлоттербек
Боруссия Д
|17
|1
|3
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