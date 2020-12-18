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Нойер признался, что звание лучшего вратаря года многое значит для него

00:12
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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рассказал, как он оценивает решение выбрать его лучшим вратарем года по версии ФИФА.

«Этот год определенно был одним из лучших в моей карьере, — цитирует Нойера пресс-служба «Баварии». — Мы все вместе добились невероятного. Эта награда очень многое значит для меня. Но она также является подтверждением хорошей работы нашей команды и нашей обороны. Я очень горд».

В голосовании Нойер победил Алиссона («Ливерпуль») и Яна Облака («Атлетико»).

Дополнительная информация:

https://vk.com/fcbayern?w=wall-60079200_1646408

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