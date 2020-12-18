Нойер признался, что звание лучшего вратаря года многое значит для него
00:12
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рассказал, как он оценивает решение выбрать его лучшим вратарем года по версии ФИФА.
«Этот год определенно был одним из лучших в моей карьере, — цитирует Нойера пресс-служба «Баварии». — Мы все вместе добились невероятного. Эта награда очень многое значит для меня. Но она также является подтверждением хорошей работы нашей команды и нашей обороны. Я очень горд».
В голосовании Нойер победил Алиссона («Ливерпуль») и Яна Облака («Атлетико»).
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю