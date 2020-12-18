Нойер признался, что звание лучшего вратаря года многое значит для него

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рассказал, как он оценивает решение выбрать его лучшим вратарем года по версии ФИФА.

«Этот год определенно был одним из лучших в моей карьере, — цитирует Нойера пресс-служба «Баварии». — Мы все вместе добились невероятного. Эта награда очень многое значит для меня. Но она также является подтверждением хорошей работы нашей команды и нашей обороны. Я очень горд».

В голосовании Нойер победил Алиссона («Ливерпуль») и Яна Облака («Атлетико»).