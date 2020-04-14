Голкипер Мануэль Нойер приостановил переговоры с «Баварией» о новом контракте. 34-летний немец остался недоволен тем, что подробности переговоров стали достоянием прессы, утверждает Kicker.

Ранее появлялась информация, что Нойер очет заключить соглашение сроком на 5 лет с зарплатой более 20 миллионов евро в год. Мюнхенский же луб пытается найти компромисс в переговорах, предлагая ему контракт до 2023 года с опцией продления на еще один год и бонусами за определенные достижения.

В сезоне-2019/20 Нойер провел за «Баварию» 37 матчей (15 — на ноль) и пропустил 38 мячей. Действующий контракт вратаря с мюнхенским клубом действует до конца июня 2021 года.