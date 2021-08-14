Нойер после ничьей с гладбахской «Боруссией» заявил, что это не тот результат, которого хотела «Бавария»
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Вратарь Мануэль Нойер подвел итоги матча первого тура чемпионата Германии против менхенгладбахской «Боруссии» (1:1).
«Это, конечно, не тот результат, который мы хотели. Мы играли лучше с 25-й минуты. Мы постоянно совершенствуемся и получаем заслуженную компенсацию. Мы должны жить с ничьей и теперь с нетерпением ждем матч за Суперкубок против Дортмунда», — приводит слова Нойера официвльный сайт клуба.
Эта игра стала первой официальной для Юлиана Нагельсмана на посту главного тренера «Баварии».
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