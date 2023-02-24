Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 22:56

Нойер посетил командное собрание «Баварии»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Мануэль Нойер.

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер посетил командное собрание перед матчем 22-го тура чемпионата Германии против «Униона», сообщает Bild.

Вратарь, который 10 декабря сломал ногу во время отдыха, катаясь на горных лыжах, и выбыл до конца сезона, передвигался без помощи костылей, хотя и прихрамывал.

«Бавария», «Унион» и дортмундская «Боруссия» лидируют в турнирной таблице бундеслиги: у каждой из команд по 43 набранных очка после 21 матча.

Матч «Бавария» — «Унион» состоится в воскресенье, 26 февраля.

Мануэль Нойер
ФК Бавария
ФК Унион Берлин
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Голова вместо мяча и город как футбольное поле. Английский способ праздновать Масленицу
Арестович заявил о способности Киева захватить Приднестровье за три дня
В Роспотребнадзоре назвали главный мужской продукт
Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали
Стало известно о неготовности врачей выводить Костомарова из медикаментозного сна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мане сможет сыграть за «Баварию» в матче против «Униона»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 21 12 7 2 61-21 43
2
 Боруссия Д 21 14 1 6 44-27 43
3
 Унион Б 21 13 4 4 35-24 43
4
 Фрайбург 21 12 4 5 34-31 40
5
 РБ Лейпциг 21 11 6 4 43-26 39
6
 Айнтрахт Ф 21 11 5 5 42-29 38
7
 Вольфсбург 21 8 6 7 38-29 30
8
 Боруссия М 21 8 5 8 38-35 29
9
 Майнц 21 8 5 8 33-34 29
10
 Байер 21 8 3 10 35-35 27
11
 Вердер 21 8 3 10 31-41 27
12
 Кельн 21 6 8 7 32-34 26
13
 Аугсбург 21 7 3 11 26-36 24
14
 Штутгарт 21 4 7 10 26-36 19
15
 Хоффенхайм 21 5 4 12 29-40 19
16
 Бохум 21 6 1 14 24-51 19
17
 Герта 21 4 5 12 25-40 17
18
 Шальке 21 2 7 12 14-41 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
24.02 22:30
Майнц – Боруссия М
 - : -
25.02 17:30
Кельн – Вольфсбург
 - : -
25.02 17:30
Герта – Аугсбург
 - : -
25.02 17:30
Хоффенхайм – Боруссия Д
 - : -
25.02 17:30
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
 - : -
25.02 17:30
Вердер – Бохум
 - : -
25.02 20:30
Шальке – Штутгарт
 - : -
26.02 17:30
Фрайбург – Байер
 - : -
26.02 19:30
Бавария – Унион Б
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 11
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 8
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 19 1 5
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 20 1 3
Антони Лозийя

Антони Лозийя

Бохум

 21 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости