Нойер посетил командное собрание «Баварии»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер посетил командное собрание перед матчем 22-го тура чемпионата Германии против «Униона», сообщает Bild.

Вратарь, который 10 декабря сломал ногу во время отдыха, катаясь на горных лыжах, и выбыл до конца сезона, передвигался без помощи костылей, хотя и прихрамывал.

«Бавария», «Унион» и дортмундская «Боруссия» лидируют в турнирной таблице бундеслиги: у каждой из команд по 43 набранных очка после 21 матча.

Матч «Бавария» — «Унион» состоится в воскресенье, 26 февраля.