Нойер получил травму в матче с "Фортуной"

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер получил травму в матче 29-го тура чемпионата Германии. На 53-й минуте встречи его заменил Свен Ульрайх. О характере повреждения голкипера пока не сообщается.

18 апреля 2017 года в ответном матче 1/4 Лиги чемпионов против "Реала" Нойер получил перелом левой ноги и выбыл до конца сезона. Затем 18 сентября 2017 года на тренировке перед матчем с "Шальке" голкипер снова сломал левую ногу и выбыл из строя на 8 месяцев. 19 мая 2018 года в финале Кубка Германии против "Айнтрахта" впервые появился в заявке на матч, однако провел всю игру на скамейке запасных, так и не выйдя на поле.

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