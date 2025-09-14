Нойер подтвердил, что больше не сыграет за сборную Германии

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер заявил, что больше не сыграет за сборную Германии.

«Я определенно решил больше не играть за национальную команду», — цитирует 39-летнего игрока Sky Germany.

Нойер дебютировал за сборную в 2009 году. В общей сложности сыграл в 124 матчах, в которых пропустил 118 голов. Также на его счету 51 матч без пропущенных голов.

Вместе со сборной Нойер выиграл чемпионат мира в 2014 году, бронзу чемпионата мира в 2010 году и чемпионатов Европы в 2012 и 2016 годах.