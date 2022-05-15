Нойер: «Баварии» нужно работать над тем, чтобы меньше пропускать"

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер поделился мнением по поводу матча с «Вольфсбургом» (2:2) в 34-м туре бундеслиги.

«Мы явно были лучшей командой, но упустили пару моментов. Мы доминировали и мало что пропускали в обороне. Но соперник заслуживает похвалу. Мы хотим работать над тем, чтобы пропускать меньше голов», — цитирует Нойера пресс-служба команды.