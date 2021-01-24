Нойер побил рекорд Кана по сухим матчам в бундеслиге

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер сыграл на ноль в матче 18-го тура чемпионата Германии против своего бывшего клуба «Шальке» (4:0). Эта игра стала для голкипера 197-й «сухой» в бундеслиге. Нойер побил рекорд Оливера Кана.

Экс-вратарь сборной Германии сделал 196 «сухарей» в составе «Карлсруэ» и «Баварии» с 1987 по 2008 год.

Нойер выступает в «Баварии» с 2011 года, а до этого защищал цвета «Шальке».