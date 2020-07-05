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Нойер — о победе в Кубке Германии: «Из-за ситуации с коронавирусом эта победа определенно особенная»

5 июля 2020, 09:28
Мануэль Нойер и Леон Горецка. Фото AFP
Мануэль Нойер и Леон Горецка. Фото AFP
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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился впечатлениями от победы в Кубке Германии. В финале клуб из Мюнхена победил «Байер» со счетом 4:2.

— Мы просто счастливы и горды работой всей команды! — приводит пресс-служба клуба слова Нойера. — Из-за ситуации с коронавирусом эта победа в кубке определенно очень особенная, такого нам еще не приходилось переживать. Тем не менее, в течение последних недель все видели мотивированную и жадную до побед «Баварию», игроки который всегда стараются показывать лучшее, на что они способны. То, что мы показали, определенно нечто особенное.

Ранее мюнхенцы оформили победу в чемпионате страны — «Бавария» оформила 8-е чемпионство подряд 16 июня. Таким образом, теперь на счету команды 13 золотых дублей, что является рекордным показателем в Германии.

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