Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился впечатлениями от победы в Кубке Германии. В финале клуб из Мюнхена победил «Байер» со счетом 4:2.

— Мы просто счастливы и горды работой всей команды! — приводит пресс-служба клуба слова Нойера. — Из-за ситуации с коронавирусом эта победа в кубке определенно очень особенная, такого нам еще не приходилось переживать. Тем не менее, в течение последних недель все видели мотивированную и жадную до побед «Баварию», игроки который всегда стараются показывать лучшее, на что они способны. То, что мы показали, определенно нечто особенное.

Ранее мюнхенцы оформили победу в чемпионате страны — « » оформила 8-е чемпионство подряд 16 июня. Таким образом, теперь на счету команды 13 золотых дублей, что является рекордным показателем в Германии.