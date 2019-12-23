Нойер не исключил, что может перейти в зарубежный клуб

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер высказался относительно своего будущего в команде. Действующий контракт 33-летнего немца с мюнхенцами рассчитан до июня 2021 года.

— Я никогда не говорил, что закончу свою карьеру в Германии, — приводит Kicker слова Нойера. — Но я также не говорил, что покину «Баварию». Сейчас не представляю себя за границей, но знаю, что все быстро меняется. Возможно, однажды я захочу этого. Чувствую себя хорошо здесь и не хотел бы обязательно уезжать отсюда.

В нынешнем сезоне Нойер провел 26 матчей за «Баварию», в которых пропустил 31 мяч. Ранее сообщалось, что голкипер может завершить карьеру в сборной Германии после Евро-2020.

Чемпионат Германии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр