Нойер может вернуться в сборную Германии
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер может вернуться в сборную Германии, сообщает Der Westen со ссылкой на Bild.
По сведениям источника, в Немецком футбольном союзе (DFB) рассматривают вариант с возвращением 38-летнего голкипера в связи с травмой вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена, который перенес операцию на колене в сентябре 2024 года и выбыл до конца сезона.
Нойер объявил об окончании карьеры в сборной в августе 2024 года. В составе сборной Германии вратарь стал чемпионом мира-2014 и бронзовым призером ЧМ-2010, а также двукратным обладателем бронзовой медали Евро.
