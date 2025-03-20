Футбол
20 марта, 08:20

Нойер может вернуться в сборную Германии

Сергей Разин
корреспондент

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер может вернуться в сборную Германии, сообщает Der Westen со ссылкой на Bild.

По сведениям источника, в Немецком футбольном союзе (DFB) рассматривают вариант с возвращением 38-летнего голкипера в связи с травмой вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена, который перенес операцию на колене в сентябре 2024 года и выбыл до конца сезона.

Нойер объявил об окончании карьеры в сборной в августе 2024 года. В составе сборной Германии вратарь стал чемпионом мира-2014 и бронзовым призером ЧМ-2010, а также двукратным обладателем бронзовой медали Евро.

Мануэль Нойер
Сборная Германии по футболу
ФК Бавария
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Adminni

    У немцев полно квалифицированных коучей, того же Нубеля из Штутгарда могли бы вызвать. Бауман и Трапп тоже бы не испортили картину

    20.03.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Есть все-таки мохнатая рука у Радужного Клоуна!

    20.03.2025

    • Bild: дом экс-нападающего «Динамо» Кураньи ограбили в Германии

    Буркардт может заменить Харри Кейна в «Баварии»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Бавария 5 5 0 0 22-3 15
    2
    		 Боруссия Д 5 4 1 0 11-3 13
    3
    		 РБ Лейпциг 5 4 0 1 7-7 12
    4
    		 Айнтрахт Ф 5 3 0 2 17-13 9
    5
    		 Штутгарт 5 3 0 2 7-6 9
    6
    		 Байер 5 2 2 1 10-8 8
    7
    		 Хоффенхайм 5 2 1 2 9-11 7
    8
    		 Кельн 5 2 1 2 10-9 7
    9
    		 Фрайбург 5 2 1 2 9-9 7
    10
    		 Ст-Паули 5 2 1 2 8-8 7
    11
    		 Унион Б 5 2 1 2 8-11 7
    12
    		 Вольфсбург 5 1 2 2 7-7 5
    13
    		 Гамбург 5 1 2 2 2-8 5
    14
    		 Майнц 5 1 1 3 5-6 4
    15
    		 Вердер 5 1 1 3 8-14 4
    16
    		 Хайденхайм 5 1 0 4 4-10 3
    17
    		 Аугсбург 5 1 0 4 8-12 3
    18
    		 Боруссия М 5 0 2 3 5-12 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    3.10 21:30
    Хоффенхайм – Кельн
    		 - : -
    4.10 16:30
    Аугсбург – Вольфсбург
    		 - : -
    4.10 16:30
    Байер – Унион Б
    		 - : -
    4.10 16:30
    Боруссия Д – РБ Лейпциг
    		 - : -
    4.10 16:30
    Вердер – Ст-Паули
    		 - : -
    4.10 19:30
    Айнтрахт Ф – Бавария
    		 - : -
    5.10 16:30
    Штутгарт – Хайденхайм
    		 - : -
    5.10 18:30
    Гамбург – Майнц
    		 - : -
    5.10 20:30
    Боруссия М – Фрайбург
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Гарри Кейн

    Гарри Кейн

    Бавария

    		 10
    Джан Узун

    Джан Узун

    Айнтрахт Ф

    		 5
    Серу Гирасси

    Серу Гирасси

    Боруссия Д

    		 4
    П
    Андрей Илич

    Андрей Илич

    Унион Б

    		 5
    Луис Диас

    Луис Диас

    Бавария

    		 3
    Рицу Доан

    Рицу Доан

    Айнтрахт Ф

    		 3
    И К Ж
    Фабиу Виейра

    Фабиу Виейра

    Гамбург

    		 3 1 1
    Йохан Манзамби

    Йохан Манзамби

    Фрайбург

    		 3 1 1
    Пауль Небель

    Пауль Небель

    Майнц

    		 3 1 1
    Вся статистика

