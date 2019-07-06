Нойер может уйти из "Баварии", если не будет усиления состава

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер думает об уходе из клуба этим летом. Как сообщает агент голкипера Томас Крот, Нойер хочет выиграть Лигу чемпионов и рассматривает вариант трансфера, если "Бавария" этим летом не подпишет сильных игроков.

- Он хочет выиграть Евро-2020 и снова победить в Лиге чемпионов, - цитирует Suddeutsche Zeitung Крота. - Мануэль настроен на успех. Мне кажется, отрыв четверки английских команд сильно велик, и состав "Баварии" недостаточно конкурентоспособен.

Конечно, всегда есть вариант подписать новый контракт с "Баварией" и завершить в ней карьеру, но это не единственная возможность.