Нойер может продлить контракт с «Баварией» до 2023 года

Голкипер Мануэль Нойер хочет продлить контракт с «Баварией» до 2023 года. Действующий контракт 33-летнего вратаря с мюнхенцами рассчитан до июня 2021 года, сообщает Sport.de.

В нынешнем сезоне Нойер провел 8 матчей за «Баварию», из которых 3 отстоял на ноль. Ранее сообщалось, что голкипер может завершить карьеру в сборной Германии после Евро-2020.

Чемпионат Германии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр