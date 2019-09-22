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Нойер может продлить контракт с «Баварией» до 2023 года

16:35
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Голкипер Мануэль Нойер хочет продлить контракт с «Баварией» до 2023 года. Действующий контракт 33-летнего вратаря с мюнхенцами рассчитан до июня 2021 года, сообщает Sport.de.

В нынешнем сезоне Нойер провел 8 матчей за «Баварию», из которых 3 отстоял на ноль. Ранее сообщалось, что голкипер может завершить карьеру в сборной Германии после Евро-2020.

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