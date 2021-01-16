Нойер — лучший вратарь десятилетия по версии IFFHS
09:58
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список лучших вратарей последнего десятилетия.
За основу взят период с 2011 по 2020 год. По версии IFFHS, лучшим вратарем прошлого десятилетия является немец Мануэль Нойер. Второе место в рейтинге занял итальянец Джанлуиджи Буффон, на третьей строчке — бельгиец Тибо Куртуа.
Список десяти лучших вратарей десятилетия по версии IFFHS:
1. Мануэль Нойер (Германия)
2. Джанлуиджи Буффон (Италия)
3. Тибо Куртуа (Бельгия)
4. Юго Ллорис (Франция)
5. Кейлор Навас (Коста-Рика)
6. Ян Облак (Словения)
7. Петр Чех (Чехия)
8. Марк-Андре тер-Штеген (Германия)
9. Давид де Хеа (Испания)
10. Икер Касильяс (Испания)
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