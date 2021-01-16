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Нойер — лучший вратарь десятилетия по версии IFFHS

09:58
Мануэль Нойер. Фото Reuters
Мануэль Нойер. Фото Reuters
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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список лучших вратарей последнего десятилетия.

За основу взят период с 2011 по 2020 год. По версии IFFHS, лучшим вратарем прошлого десятилетия является немец Мануэль Нойер. Второе место в рейтинге занял итальянец Джанлуиджи Буффон, на третьей строчке — бельгиец Тибо Куртуа.

Список десяти лучших вратарей десятилетия по версии IFFHS:

1. Мануэль Нойер (Германия)

2. Джанлуиджи Буффон (Италия)

3. Тибо Куртуа (Бельгия)

4. Юго Ллорис (Франция)

5. Кейлор Навас (Коста-Рика)

6. Ян Облак (Словения)

7. Петр Чех (Чехия)

8. Марк-Андре тер-Штеген (Германия)

9. Давид де Хеа (Испания)

10. Икер Касильяс (Испания)

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