Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Нойер хочет подписать контракт с «Баварией» до 2025 года

11:17
Теги:

«Бавария» и голкипер Мануэль Нойер не могут договориться об условиях нового контракта, сообщает Bild.

Предыдущий раунд переговоров между мюнхенским клубом и 34-летним немцем прошел неудачно. Стороны не могут прийти к соглашению.

Нойер требует контракт до 2025 года. «Бавария» же предлагает ему продлить соглашение до 2023-го.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года, его нынешний контракт с мюнхенским клубом действует до лета 2021 года.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир