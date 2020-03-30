Нойер хочет подписать контракт с «Баварией» до 2025 года

«Бавария» и голкипер Мануэль Нойер не могут договориться об условиях нового контракта, сообщает Bild.

Предыдущий раунд переговоров между мюнхенским клубом и 34-летним немцем прошел неудачно. Стороны не могут прийти к соглашению.

Нойер требует контракт до 2025 года. «Бавария» же предлагает ему продлить соглашение до 2023-го.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года, его нынешний контракт с мюнхенским клубом действует до лета 2021 года.