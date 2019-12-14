Новый президент «Баварии» против идеи европейской суперлиги

Президент «Баварии» Херберт Хайнер, занявший свой пост в ноябре, выступил против идеи создать единую европейскую суперлигу. Ранее считалось, что «Бавария» является одним из инициаторов этого проекта.

— Мы совершенно не заинтересованы в европейской суперлиге, — цитирует AFP Хайнера. — Мы хотим выступать в бундеслиге — без обсуждений. Конечно, «Бавария» хочет добиться международного успеха. Но для этого уже есть Лига чемпионов, которая убедительна в своем статусе. Мы должны снова выиграть Лигу чемпионов. Уверен, что это случится не позднее 2022 года, когда финал пройдет в Мюнхене.