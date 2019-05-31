Новичок бундеслиги 1 "Унион" подписал двух молодых футболистов

"Унион" объявил о заключении контрактов с двумя молодыми футболистами. Берлинский клуб впервые в истории пробился в бундеслигу 1.

Голкипер молодежки менхенгладбахской "Боруссии" Мориц Николас перешел в "Унион" на правах аренды. 21-летний вратарь в минувшем сезоне выступал за дубль "Боруссии", проведя 26 матчей в региональной лиге. Также на его счету 1 матч на молодежном чемпионате Европы-2019 в составе сборной Германии.

Еще одним новичком "Униона" стал Юлиус Каде из "Герты", на счету которого 8 матчей и 4 гола за дублеров.