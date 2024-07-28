Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 20:34

Новичок «Баварии» Ито выбыл на длительный срок из-за перелома ноги

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Баварии» Хироки Ито сломал плюсневую кость стопы в первом тайме товарищеского матча с «Дюреном» (1:1).

Игра прошла 28 июля. 25-летний японец был заменен на 20-й минуте. Позже директор мюнхенцев Макс Эберль подтвердил, что игрок пропустит длительный срок.

Ито перешел в «Баварию» из «Штутгарта» 1 июля 2024-го.

ФК Бавария
2
0
Читайте также
Грузинский саблист раскритиковал арбитра после обидного поражения
Южный Судан начал олимпийский турнир по баскетболу с победы
Двое россиян погибли в ДТП в Абхазии
85 млн рублей для Кузнецова, молчание Гусева, мощная закупка «Барыса». Главные трансферы и слухи недели в КХЛ
В Москве состоялась церемония прощания с погибшей в Турции МотоТаней
Эрдоган дал пощечину не поцеловавшему его руку ребенку
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ольмо отказался от всех предложений клубов, кроме «Барселоны»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
3
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
4
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
5
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
6
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
11
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
14
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
15
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
16
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
17
 Ст-Паули 0 0 0 0 0-0 0
18
 Хольштайн 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
23.08 21:30
Боруссия М – Байер
 - : -
24.08 16:30
Аугсбург – Вердер
 - : -
24.08 16:30
Фрайбург – Штутгарт
 - : -
24.08 16:30
Хоффенхайм – Хольштайн
 - : -
24.08 16:30
Майнц – Унион Б
 - : -
24.08 16:30
РБ Лейпциг – Бохум
 - : -
24.08 19:30
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
 - : -
25.08 16:30
Вольфсбург – Бавария
 - : -
25.08 18:30
Ст-Паули – Хайденхайм
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости