Новичок «Баварии» Ито выбыл на длительный срок из-за перелома ноги

Защитник «Баварии» Хироки Ито сломал плюсневую кость стопы в первом тайме товарищеского матча с «Дюреном» (1:1).

Игра прошла 28 июля. 25-летний японец был заменен на 20-й минуте. Позже директор мюнхенцев Макс Эберль подтвердил, что игрок пропустит длительный срок.

Ито перешел в «Баварию» из «Штутгарта» 1 июля 2024-го.