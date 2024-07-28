Новичок «Баварии» Ито выбыл на длительный срок из-за перелома ноги
Защитник «Баварии» Хироки Ито сломал плюсневую кость стопы в первом тайме товарищеского матча с «Дюреном» (1:1).
Игра прошла 28 июля. 25-летний японец был заменен на 20-й минуте. Позже директор мюнхенцев Макс Эберль подтвердил, что игрок пропустит длительный срок.
Ито перешел в «Баварию» из «Штутгарта» 1 июля 2024-го.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Ст-Паули
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Хольштайн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.08
|21:30
|
Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
|16:30
|
Аугсбург – Вердер
|- : -
|24.08
|16:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
|24.08
|16:30
|
Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
|16:30
|
РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|24.08
|19:30
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|25.08
|16:30
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
|25.08
|18:30
|
Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -
Новости