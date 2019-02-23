Нико Ковач: "Завтра буду спокойно смотреть игру "Боруссии", сидя на диване"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач после матча 23-го тура чемпионата Германии с "Гертой" (1:0) отметил, что будет спокойно смотреть матч дортмундской "Боруссии" . Он также добавил, что его команда будет восстановиться в течение следующих 2 дней.

- Мы выиграли свой матч. Теперь мы можем восстановиться в течение следующих 2 дней. Я буду смотреть игру "Дортмунда" завтра спокойно, сидя на диване, - сказал Ковач после игры.

Напомним, что "Бавария" догнала в турнирной таблице чемпионата Германии "Боруссию", набрав 51 очко. Но у команды Люсьена Фавра еще есть матч в запасе. "Герта" упала на 10-е место.

Kovač: "We won our game. Now we can recover for the next 2 days. I will be watching the Dortmund game tomorrow on the couch in peace" pic.twitter.com/02Murrvs6e – Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 23 февраля 2019 г.

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