Нико Ковач: «Я доволен игрой Коутинью»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач остался доволен игрой Филиппе Коутинью в матче чемпионата Германии с «Шальке» (3:0). Бразилец был арендован мюнхенцами у «Барселоны».

— Спустя две с половиной недели после Кубка Америки и тура с «Барселоной» по США мы не можем ждать, что Коутинью будет в стопроцентной готовности, — цитирует AFP Ковача. — Но я думаю, что его мастерство работы с мячом можно было увидеть. Как он двигается, как работает с мячом, как находит партнеров — это все видно. Если он физически достигнет уровня других футболистов, то будет крайне полезен. На сегодняшний день я доволен его игрой.