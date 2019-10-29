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Нико Ковач: «В Кубке всегда опасные матчи»

07:51
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Главный тренер «Баварии» Нико Ковач перед матчем второго раунда Кубка Германии с «Бохумом» предположил, что команду ожидает тяжелая игра.

- В Кубке всегда опасные матчи, — цитирует Ковача официальный сайт «Баварии». —  Но все зависит от нас. Если мы будем играть по ритму и темпу соперника, то будет тяжело. Поэтому мы должны играть в своем темпе, особенно против команд из более низких дивизионов — в скорости наша сила. Я предупреждаю, как и перед любым другим кубковым матчем: нельзя просто расслабиться и думать, что все получится само собой. Мы будем усердно работать ради выхода в следующий раунд.

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