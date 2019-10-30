Нико Ковач: «В игре «Баварии» все было не так 60 или 70 минут»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач был разозлен отношением игроков к матчу Кубка Германии с «Бохумом» (2:1). Мюнхенцы смогли вырвать победу благодаря двум голам после 80-й минуты матча.

— Все было не так на протяжении 60 или 70 минут, — цитирует A Bola Ковача. — Тот факт, что мы так много ошибались в передачах, на мой взгляд, связан с отношением к игре. Это никак не связано с тактикой. Это вопрос отношения к делу. Слишком многие игроки не могли собраться с мыслями. Все наладилось благодаря вкладу Коутинью и Мюллера.