Нико Ковач уверен в покупке Лероя Сане

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач, заявил что уверен в возможности трансфера полузащитника "Манчестер Сити" Лероя Сане. Ранее сообщалось, что мюнхенцы сделали предложение англичанам о покупке 23-летнего игрока сборной Германии.

"Наше руководство в данный момент серьезно занимается этой ситуаций. Уверен, мы сможем его подписать", – цитирует Ковача ZDF.

Действующий контракт Сане с "Манчестер Сити" рассчитан до июня 2021 года. В минувшем сезоне полузащитник провел за "Сити" 47 матчей, забил 16 мячей и отдал 14 результативных передач.​