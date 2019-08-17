Нико Ковач: «У нас было много моментов, но «Герте» немного повезло»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач после ничьей с «Гертой» в матче 1-го тура чемпионата Германии (2:2) отметил, что сопернику немного повезло.

— Мы поделили очки, «Герте» немного повезло, — цитирует пресс-служба клуба Ковача. — Но они хорошо оборонялись. У нас было много моментов, мы упустили несколько отличных шансов. Мы должны были перестроиться раньше «Герты» и лучше разыграть некоторые моменты. Тем не менее, я не хочу ни в чем упрекать команду. Парни отдали все силы. Это была игра в одни ворота, мы доминировали. Но сегодня нам немного не хватило удачи. Комплимент футболистам «Герты», которые смогли удержать результат. Мы должны постараться в другом месте наверстать упущенные сегодня два очка.